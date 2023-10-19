На выставке «Интерполитех-2023» компания АО «РАТЕП» продемонстрировала новый корабельный ракетный комплекс «Комар 3М47-03Э», предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей и быстроходных катеров.

На выставке «Интерполитех-2023», проходившей в столице России, был представлен новый корабельный ракетный комплекс «Комар 3М47-03Э». Разработка принадлежит подмосковной компании АО «РАТЕП», которая является частью корпорации «Алмаз-Антей».

реклама

Согласно представителю разработчика, этот ракетный комплекс создан для судов, которые из-за своих габаритов не способны размещать тяжелые комплексы противовоздушной обороны. В арсенале «Комара 3М47-03Э» находятся стандартные ракеты «Игла-С», а также управляемые ракеты «Атака». Комплекс способен поражать воздушные цели, включая низколетящие самолеты и беспилотники, а также быстроходные катера, достигающие скорости в 90 км/ч.

Интересно, что использование этого комплекса не ограничивается только морскими миссиями. «Комар 3М47-03Э» может быть эффективен и для защиты промышленных объектов на территории России.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Выставка «Интерполитех», начавшая свою историю в 1998 году, сегодня является одним из главных событий в России по вопросам безопасности. Основная цель форума — предоставить площадку для представления новейших технических средств, предназначенных для обеспечения безопасности и поддержки деятельности правоохранительных органов и спецслужб.