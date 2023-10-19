Администраторы веб-ресурсов часто используют примитивные пароли, делая свои сайты уязвимыми для взлома, по данным шведской компании Outpost24.

Оказывается, даже профессионалы в области веб-администрирования могут использовать примитивные и легко взламываемые пароли для своих ресурсов. По данным шведской компании Outpost24, специализирующейся на киберрисках, многие администраторы используют слабые пароли, которые могут быть легко угнаны или взломаны.

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Основные моменты:

По отчету Outpost24, в более чем 40 тысячах случаев утекшие или украденные пароли были настолько примитивными, что их можно было легко подобрать методом перебора или с помощью словарей популярных паролей.

Многие администраторы используют стандартные пароли, предустановленные системами администрирования, такие как "admin", или другие базовые комбинации.

Подтверждение этой проблемы также предоставили Агентство по кибербезопасности (CISA) и АНБ США. Они указали, что многие IoT-устройства защищены элементарными комбинациями, такими как "root – admin" или "root – root". А самый популярный пароль для защиты подключений через RDP или SSH оказался "password".

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Эта информация акцентирует внимание на важности использования сильных, уникальных паролей, особенно для профессионалов, ответственных за управление и безопасность веб-ресурсов. Несмотря на прогрессивное развитие технологий и угроз, человеческий фактор остается одной из главных слабых точек в системе безопасности.