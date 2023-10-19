реклама
Компания Figure, специализирующаяся на создании роботов, поразила публику, представив своего нового робота-гуманоида Figure 01. Этот робот, способный передвигаться на двух ногах, был разработан всего за год после привлечения инвестиций в размере 70 миллионов долларов.
реклама
Робот Figure 01 поражает своим внешним видом: его блестящий металлический корпус дополняется сложной системой шарниров и вращательных двигателей, обеспечивающих ему 41 степень свободы. Такая система позволяет Figure 01 выполнять сложные движения руками, ногами, в талии и даже пальцами.
Однако наибольшее впечатление производит его способность к динамической двуногой ходьбе. Это достижение разработчики называют одним из самых быстрых среди всех человекоподобных роботов. Figure 01 способен адаптироваться к изменяющимся условиям движения, учитывая скорость, баланс, распределение нагрузки и координацию движений рук и ног. Все это делает его уникальным среди своих конкурентов и открывает новые горизонты в области робототехники.