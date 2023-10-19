Двое жителей Флориды эксплуатировали уязвимость в системе Uber Eats, создавая поддельные аккаунты и манипулируя предоплаченными картами курьеров, что позволило им обогатиться на $1 млн. Оба мошенника в настоящее время находятся под арестом.

Сервис доставки еды Uber Eats стал жертвой двух мошенников, которые обогатились на $1 млн (примерно 100 млн рублей) всего за несколько месяцев. Двое жителей Флориды, 21-летний Трейон Морган и 38-летний Рой Блэквуд, обнаружили уязвимость в системе работы сервиса и успешно ее эксплуатировали начиная с января 2022 года.

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Мошенники создали множество фиктивных аккаунтов клиентов и курьеров на Uber Eats. Морган, играя роль клиента, размещал заказ, а затем принимал его от имени курьера. Суть мошенничества заключалась в эксплуатации функции, предоставляемой Uber Eats своим курьерам: компания выдавала каждому курьеру специальную предоплаченную карту для покупок до $700 для каждого заказа. После того как заказ был оформлен и принят, Морган отменял его, сохраняя доступ к выделенным $700. Эти средства использовались для покупки подарочных карт в различных магазинах.

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Сейчас оба мошенника находятся под арестом и им предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы и крупной краже. Расследование этого дела продолжалось восемь месяцев.