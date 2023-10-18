Процессор Intel Core i9-14900K установил рекорд оверклокинга, достигнув частоты 9,1 ГГц, благодаря усилиям оверклокера Elmor и специальной настройке материнской платы ASUS

Флагманский процессор Intel 14-го поколения, Core i9-14900K, установил новую отметку в мире оверклокинга, разогнавшись до частоты 9,1 ГГц. Этот результат стал возможным благодаря усилиям оверклокера Elmor.

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Подобные достижения не являются новыми для Intel. В прошлом году процессоры Intel Core i9-13900K и Core i9-13900KS пробили отметку в 8 и 9 ГГц соответственно. Текущий рекорд был установлен на материнской плате ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore, которая прошла специальную настройку для максимальной производительности.

Особенность текущего разгона заключалась в использовании лишь 8 P-ядер процессора, при отключенной гиперпоточности. Для стабильности процессора на такой высокой частоте и поддержания низкой температуры использовался жидкий гелий, позволяющий охладить компоненты до температур ниже -200°C.

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Этот рекорд подчеркивает стремление Intel к инновациям и улучшению производительности с каждым новым поколением своих продуктов.