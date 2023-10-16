Intel Core 14-го поколения разрешили работать при 115°C на «материнках» MSI

Известный производитель компьютерной техники MSI представил эксклюзивное решение для предотвращения теплового дросселирования будущих процессоров Intel 14-го поколения на своих материнских платах. Встроенная функция BIOS под названием «CPU Fast Throttle Threshold» доступна для моделей Z790 и Z690.

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Согласно данным, новые процессоры Intel 14-го поколения, которые представляют собой следующий этап в эволюции микроархитектуры, будут обладать высокими тактовыми частотами и мощностью, что, соответственно, приведет к высокому тепловыделению.

В настоящее время, материнские платы MSI автоматически дросселируют процессор при достижении температуры в 107°C. Это может снизить производительность процессора даже при температуре ниже, чем рекомендованный лимит дросселирования. Новая функция «CPU Fast Throttle Threshold» позволяет увеличить этот порог до 115°C, предотвращая дросселирование и предлагая оптимальную производительность.

Однако использование этой функции требует активации двух настроек BIOS: «CPU Over Temp Protection» и самой «CPU Fast Throttle Threshold».

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С учетом нововведений стоит подчеркнуть, что использование новых процессоров Intel 14-го поколения потребует качественных систем охлаждения, чтобы избежать потери производительности из-за перегрева. Ожидается, что новые процессоры Intel будут представлены на следующей неделе, примерно в то же время, когда MSI выпустит свое обновление BIOS.