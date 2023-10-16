Huawei анонсировала процессор Kirin 9000s как новинку, однако исследования показали, что он является модифицированной версией старого чипа Kirin 9000. Причины такого решения пока неясны.

Компания Huawei недавно анонсировала свой "новый" процессор Kirin 9000s. Однако исследования показали, что этот процессор на самом деле является обновленной версией Kirin 9000, который был представлен три года назад.

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Информация показывает, что Kirin 9000s создан на основе 5-нанометрового техпроцесса от TSMC, вместо ожидаемого SMIC. Это подтверждает предположение о том, что Huawei решила просто внести некоторые изменения в старый чип, вместо разработки совершенно нового.

Такой шаг со стороны Huawei может быть связан с различными причинами, например, экономией средств или маркетинговыми стратегиями. Тем не менее, потребители, возможно, будут разочарованы, ожидая от "нового" процессора более высокой производительности или инновационных решений.

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Ситуация может повлиять на образ Huawei среди пользователей. Ожидается, что компания даст официальный ответ на возникшие вопросы.