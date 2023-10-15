"Калифорнийский Институт Отзывает Иск против Apple и Broadcom по Патентам Wi-Fi"

Калифорнийский технологический институт (Caltech) принял решение отозвать свой иск, поданный в 2016 году, против Apple и Broadcom, обвинявший компании в нарушении патентов на технологии Wi-Fi, принадлежащих институту.

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Это решение пришло после намеков на возможное мировое соглашение между сторонами, и в заявлении Caltech было требование отклонить все претензии без возможности будущего возбуждения дела. Broadcom согласилась с этим требованием. Caltech также потребовал отклонить все встречные иски, выдвинутые компанией Apple.

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Ранее в этом году Caltech уже заключил мировое соглашение с Samsung и принимал участие в патентных разбирательствах с другими технологическими гигантами, включая Microsoft, Dell и HP. Этот ход отзыва иска закрывает одну главу в долгосрочных правовых спорах и создает новую динамику в интеллектуальной собственности в индустрии Wi-Fi технологий.