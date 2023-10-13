Судьи Апелляционного суда США вынесли решение в пользу компании Grayscale Investments относительно спотового биткоин-ETF, пересматривая предыдущее отклонение заявки со стороны SEC

13 октября ожидается потенциально значимое событие на криптовалютном рынке США, связанное с ожидаемым решением Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно биржевого инвестиционного фонда (ETF) биткоина, предложенного компанией Grayscale Investments.

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Ранее, суд Апелляционного суда США по округу Колумбия принял решение в пользу Grayscale Investments, отменяя предыдущее отклонение SEC относительно их предложения по спотовому биткоин-ETF. Таким образом, заявка компании на преобразование ее продукта Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в спотовый биржевой фонд биткоина ожидает окончательного утверждения или отклонения со стороны SEC.

13 октября станет ключевой датой в этом процессе: если в течение этого дня SEC не подаст апелляцию на решение суда от 29 августа, регулятору придется принять спотовые биткоин-ETF, что, как ожидается, может стать катализатором для роста цен на биткоин на рынках.

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Новость касается не только инвесторов и трейдеров, но и всей индустрии криптовалют в целом, поскольку утверждение биткоин-ETF может стать значимым этапом в развитии криптовалютного рынка и принятии криптовалюты институциональными инвесторами. В контексте постоянных дебатов относительно регуляции криптовалют, этот шаг мог бы дать новый стимул для обсуждения и развития законодательной базы в данной сфере.