Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Россия готовится к освоению производства 28-нм чипов до 2027 года и 14-нм чипов до 2030 года
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует, что к 2027 году будет освоено производство 28-нм чипов

реклама

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации намерено расширить свои возможности в области микроэлектроники. По информации, представленной замглавой Минпромторга Василием Шпаком на форуме "Микроэлектроника-2023," Россия планирует освоить производство 28-нм чипов на кремниевых пластинах до 2027 года.

реклама

Эти чипы будут выпускаться на кремниевых пластинах диаметром 300 миллиметров и соответствовать топологической норме 28 нм. В настоящее время российские предприятия способны производить микроэлектронику с использованием топологической нормы 130 нм, и до 2026 года планируется достичь нормы 65 нм.

Кроме того, по "дорожной карте" развития микроэлектронной индустрии в России, ожидается, что к 2030 году российские предприятия смогут производить микроэлектронику по топологической норме 14 нм.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Россия стремится к развитию собственной микроэлектроники и серийному производству, что будет способствовать укреплению позиций страны в этой важной отрасли.

#новости
Источник: ferra.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Иранские танки направляются к границе с Ираком
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
3
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
72
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
9
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
4
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
2
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
1
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
19
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
11
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
121
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
45
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
5
Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
2

Сейчас обсуждают

Никитос
01:19
Тот, кто писал заголовок совсем идиот? Орбита на высоте 11 км?
Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
Profit
01:17
вопрос только в том, насколько сшпеды готовы нырнуть в известную субстанцию ради "истинных" наследников Иисуса. А так, объединить ближний восток, и на базе аэропортов Сирии, например, вместе с Ираном ...
Иранские танки направляются к границе с Ираком
Евграф Поликарпович
01:16
Опять радостная новость для Трусикёра (Truth Seeker).
ВС РФ внезапным ударом полностью сожгли транспортный узел и состав с подкреплением для Авдеевки
Дарья Подкопова
01:14
За бабки бастовать ходил
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
Teapa
01:02
Правильно. Давить этих пидаров нужно !
В России повысят тарифы на электроэнергию для криптовалютных майнеров
Иван Скрипник
00:58
+- такая же сборка , но на i7-12700k и 4080 , но цена на 100 меньше вышла , но в планах взять 9 14 серии и до 128 оперу бахнуть и забыть лет так на 5-7
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Рома Сафин
00:54
Типа у каждого своя работа. А чем до войны занимался ты?
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
xxxFlashxxx
00:52
Поправьте высоту в заголовке, а то это не самолёт, а космический корабль какой-то получается.
Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
[Zero]
00:50
Для интернет-проекта надо, материалы для видеороликов хранить.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
32Влад32
00:26
Какая то пессимистическая статья. И такие же комменты. Разве все так плохо? Лично я так не думаю.
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем