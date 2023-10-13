Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует, что к 2027 году будет освоено производство 28-нм чипов

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации намерено расширить свои возможности в области микроэлектроники. По информации, представленной замглавой Минпромторга Василием Шпаком на форуме "Микроэлектроника-2023," Россия планирует освоить производство 28-нм чипов на кремниевых пластинах до 2027 года.

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Эти чипы будут выпускаться на кремниевых пластинах диаметром 300 миллиметров и соответствовать топологической норме 28 нм. В настоящее время российские предприятия способны производить микроэлектронику с использованием топологической нормы 130 нм, и до 2026 года планируется достичь нормы 65 нм.

Кроме того, по "дорожной карте" развития микроэлектронной индустрии в России, ожидается, что к 2030 году российские предприятия смогут производить микроэлектронику по топологической норме 14 нм.

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Россия стремится к развитию собственной микроэлектроники и серийному производству, что будет способствовать укреплению позиций страны в этой важной отрасли.