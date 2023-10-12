Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA) выразила беспокойство относительно роста использования искусственного интеллекта для клонирования голосов известных артистов

Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA) выразила свою озабоченность в связи с использованием искусственного интеллекта для клонирования голоса и его потенциальным воздействием на авторские права.

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В письме, адресованном торговому представителю США (USTR), RIAA призывает внести в список организаций, способствующих пиратству или контрафакту, сервисы, которые позволяют клонировать голоса. Конкретно RIAA обратила внимание на Voicify.AI, платформу, предоставляющую голосовые модели известных исполнителей. Организация утверждает, что подобная практика нарушает авторские права и права исполнителей звукозаписи на публичное использование и распространение.

RIAA подчеркивает, что наблюдается резкий рост услуг по клонированию голоса с использованием искусственного интеллекта, что приводит к увеличению "неофициальных производных работ". В частности, такие песни, как имитации голосов Дрейка и The Weeknd, стали популярными.

Организация беспокоится о том, что платформы, подобные Voicify, могут способствовать еще большему несанкционированному использованию голосов.

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USTR проводит ежегодный обзор рынков, учитывая рекомендации отраслевых групп. Возможно, в следующем обзоре, который состоится в 2023 году, будет рассмотрен вопрос о включении клонирования голоса с помощью искусственного интеллекта в отдельную категорию.