Китай амбициозно планирует увеличить свои вычислительные мощности на 36% к 2025 году, что станет частью стратегии по укреплению национальной экономики и уменьшению зависимости от зарубежных технологий, особенно в свете санкций со стороны США.

В ответ на растущие международные натяжения и санкции, Китай стремится укрепить свой технологический сектор, планируя увеличение национальных вычислительных мощностей на 36% к 2025 году. Такой рост позволит стране быть менее зависимой от международных поставок, особенно из США.

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Согласно данным, на текущий момент Китай располагает мощностями в 220 Эфлопс, но цель – достичь показателя в 300 Эфлопс в ближайшие годы. Данный шаг ожидается как часть стратегии укрепления национальной экономики и стимуляции местных IT-поставщиков.

Кроме усиления вычислительных мощностей, страна планирует создать 20 новых "умных вычислительных центров" и расширить свою инфраструктуру современными оптическими сетями и хранилищами данных. Это позволит эффективнее решать задачи в производстве, образовании, финансовой и транспортной сфере, здравоохранении и энергетике.

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После того как США ввели ограничения на экспорт технологического оборудования в Китай, включая продукцию компаний, таких как Huawei и SMIC, Китай уделил особое внимание развитию своих собственных технологических решений. Стремление к автономности в этой сфере сделало многие американские санкции менее эффективными.