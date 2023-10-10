Великобритания укрепляет свои позиции в области высокопроизводительных вычислений, выбрав Эдинбург в качестве места для нового экзафлопсного суперкомпьютера.

Эдинбург, столица Шотландии, был выбран Великобританией для установки нового экзафлопсного суперкомпьютера, который обещает быть одним из самых мощных в мире.

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После того как Великобритания покинула Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU), страна усилила свои усилия в области высокопроизводительных вычислений. Этот шаг стоит в рамках стратегии по созданию суперкомпьютера на базе местных технологий с бюджетом около $1 млрд.

Планируемая экзафлопсная система будет размещена в Эдинбургском университете. Она будет способна обрабатывать множество высоконагруженных задач, в том числе для исследований в области безопасности и ИИ. Для сравнения, новый суперкомпьютер в 50 раз превзойдет производительность текущего компьютера Archer2 в Эдинбурге.

Ожидается, что новый проект повысит научно-технический и инновационный потенциал страны, создав новые рабочие места. В дополнение к этому, другие крупные проекты также готовятся к запуску в Великобритании, включая суперкомпьютер в Бристоле и проект ИИ-супероблака NexGen.

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В то время как Великобритания двигается вперед, члены EuroHPC также работают над созданием своего экзафлопсного суперкомпьютера, который будет основан на технологиях NVIDIA и Arm.