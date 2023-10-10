Pixel 8 Pro оценен в 6 баллов по ремонтопригодности после детальной разборки, что меньше, чем базовая версия Pixel 8.

После подробного анализа нового флагмана Google, эксперты определили, что Pixel 8 Pro представляет собой больший вызов для ремонта по сравнению со своим ближайшим родственником, стандартным Pixel 8.

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Для начала разбора устройства специалистам необходимо было удалить физический SIM-лоток. Однако наибольшие трудности возникли при попытке отсоединить экран от корпуса. Используя нагрев для ослабления клеевого соединения, экспертам все равно не удалось предотвратить повреждение дисплея. Стоит отметить, что в Pixel 8 Pro кабель располагается непосредственно под экраном, что добавляет сложности.

После отсоединения экрана было обнаружено, что для доступа к основным компонентам устройства необходимо удалить 13 винтов. После этого можно отсоединить 5G-антенну и обнаружить многослойную графитовую пленку, которую компания Google использует для эффективного теплоотвода. Непосредственно над процессором расположена алюминиевая пластина, покрытая термопастой, что способствует лучшему отводу тепла.

На фоне всех этих наблюдений эксперты дали Pixel 8 Pro оценку в 6 баллов из 10 по ремонтопригодности. В свою очередь, базовая модель Pixel 8 заслужила на один балл больше, то есть 7 баллов.

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Эти результаты показывают, что, несмотря на все инновации и улучшения в дизайне и функциональности, современные смартфоны становятся все более сложными для самостоятельного ремонта.