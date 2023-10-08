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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выразил опасения относительно состояния преподавания математики в США и предложил новые методы для его улучшения. В своем блогпосте Гейтс назвал математику «самым нелюбимым предметом в Америке» и подчеркнул устаревшие методы ее преподавания.
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Основные моменты:
- Гейтс отмечает, что традиционные методы преподавания, такие как алгебра, геометрия и математический анализ, остались неизменными, несмотря на значительные изменения на рынке труда.
- Появление технологий, таких как калькуляторы и ИИ-чат-боты, делает сложным объяснение ученикам значимости изучения основ математики без этих инструментов.
Для улучшения обучения математике Гейтс предложил:
- Индивидуализация подхода. Преподавание должно учитывать интересы, способности и цели каждого ученика.
- Групповое обучение. Учебный процесс должен подчеркивать важность коммуникации и решения задач в группах.
- Прикладной подход. Уроки должны быть основаны на практических примерах, связанных с реальной жизнью.
Гейтс также посетил школу, где используется предложенный им подход, и отметил улучшение успеваемости по математике на 18% за последние три года.
По данным Министерства образования США, успеваемость 13-летних учащихся 7 и 8 классов по математике снизилась на 14 процентных пунктов за последнее десятилетие.
Гейтс также подчеркнул, что знание математики является ключевым индикатором будущей успешности, указав на высокую зарплату выпускников, специализирующихся в областях, связанных с математикой.