Представление умного кольца Samsung Galaxy Ring может быть отложено до третьего квартала 2024 года из-за проблем с дизайном, при этом компания рассматривает интеграцию функций XR и MR

Ждущие умного кольца Samsung Galaxy Ring придется подождать еще немного. Несмотря на ранние слухи о его представлении в начале 2024 года, новый отчет корейского издания The Elec говорит о том, что устройство, вероятно, не будет представлено до третьего квартала того же года. Причина задержки кроется в трудностях с дизайном устройства.

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Ожидается, что умное кольцо будет выполнено в четырех размерах, чтобы удовлетворить потребности различных потребителей. Однако текущий дизайн Galaxy Ring, хоть и обладает множеством функций, оказался слишком громоздким для того, чтобы успешно продаваться. Это ставит разработчиков перед задачей уменьшения размеров устройства, не жертвуя его функциональностью.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Ring вместе со своими следующими поколениями складных смартфонов, такими как Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6. Тем не менее, если компания столкнется с проблемами при сертификации кольца как медицинского устройства, дата выпуска может быть отложена до 2025 года.

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Интересно отметить, что Samsung рассматривает возможность интеграции функций расширенной и смешанной реальности в свое умное кольцо, что делает устройство еще более интригующим для потенциальных покупателей.