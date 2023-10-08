HP представила Envy Move — моноблочный компьютер с встроенным аккумулятором, позволяющим работать без подключения к электросети, с ценой от $900 до $1220.

HP недавно анонсировала свое новое творение, моноблочный компьютер Envy Move, который, благодаря встроенному аккумулятору, может работать без доступа к розетке. Эта инновация позволит пользователям работать с устройством в различных местах, даже если поблизости нет источника питания.

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Дизайн компьютера продуман до мелочей: особенностью является ручка для удобства переноски и ножки для установки на любую ровную поверхность. Для тех, кто ценит порядок, на задней панели корпуса предусмотрен карман для беспроводной клавиатуры. И эта клавиатура, модель HP 720 White Touchpad, с интегрированным тачпадом входит в базовую комплектацию устройства.

Помимо мобильности, Envy Move порадует пользователей и своими техническими характеристиками. Устройство оборудовано 23,8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей, который защищает глаза благодаря антибликовому покрытию и технологии Low Blue Light. В зависимости от конфигурации, покупатели могут выбрать между процессорами Intel Core i3 или i5, а также между 8 или 16 ГБ RAM. Хранилище также варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ SSD.

Моноблок также оснащен 5 МП камерой с функцией защиты приватности, а также рядом портов, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB Type-C, USB Type-A и HDMI.

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Цена HP Envy Move начинается от $900, в зависимости от выбранной конфигурации, стоимость может достигать $1220.