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Mirakl
Проект Intel по созданию Pentium 5 c частотой более 7 ГГц остановлен из-за технических проблем
Разработка процессора Pentium 5 сорвалась из-за амбициозных планов Intel

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В недавних технологических открытиях стало известно о попытке Intel создать новый процессор под названием Pentium 5. Этот процессор, который был бы прямым преемником линейки Pentium 4, планировался как новаторский продукт, стремящийся к рекордной тактовой частоте более 7 ГГц. Проект, разработанный под кодовыми именами Tejas и Jayhawk, являлся частью стратегии компании, основанной на убеждении, что увеличение частоты тактового генератора ведет к лучшей производительности.

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В тот период времени Intel делала ставку на удлинение конвейера обработки данных до 50 ступеней, что должно было обеспечить достижение запланированной частоты. Некоторые инженеры даже нашли смелость называть этот процессор "Звездой смерти" в связи с его потенциальной мощью.

Однако, несмотря на все эти амбиции, в процессе разработки стали проявляться проблемы. Одной из самых критических стало ожидаемое тепловыделение процессора. Такое мощное тепловыделение потребовало бы использования систем жидкостного охлаждения для обычных потребительских ПК, что делало бы его менее доступным и практичным для широкой публики.

В итоге, из-за возникающих проблем и сложностей, Intel приняла решение прекратить разработку проекта Tejas в 2004 году. Этот шаг стал свидетельством изменения стратегии компании: вместо того чтобы увеличивать тактовую частоту, индустрия начала сосредотачиваться на повышении эффективности и распараллеливании задач между ядрами процессора.

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Так, амбиции Intel создать процессор нового поколения сошли на нет, но оставили важный урок для всей индустрии о том, что иногда необходимо пересмотреть свои приоритеты и методы работы.

#новости
Источник: ferra.ru
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