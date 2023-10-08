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Google объявила о новых методах борьбы со спамом для своего почтового сервиса Gmail. С целью предотвращения массовой нежелательной рассылки компания вводит новые правила для отправителей:
- Отправители, рассылающие более 5000 сообщений в день на адреса Gmail, должны включить в свои письма кнопку для быстрой отписки.
- Таким отправителям также потребуется верифицировать свои адреса электронной почты, чтобы подтвердить владение соответствующими доменами и предотвратить подмену адресов.
- Gmail будет блокировать письма от тех отправителей, на которых пользователи часто жалуются. Для этого процент жалоб на спам должен составлять 0,3% от общего числа отправленных сообщений.
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Кроме того, Google заключила соглашение с Yahoo, что позволит реализовать аналогичные изменения на платформе Yahoo. Нововведения начнут действовать с февраля 2024 года.
Эти изменения могут повлиять на работу профессионалов, таких как маркетологи, которые активно используют электронную почту для коммуникации и продвижения брендов.
Стоит отметить, что ранее Google внедрила функцию, позволяющую пользователям Gmail реагировать на письма с помощью смайликов. Эта функция будет доступна на всех платформах, начиная с Android и заканчивая веб-версией и iOS.