Члены Палаты представителей США выразили опасения относительно использования Китаем процессоров RISC-V и призвали к прекращению разработки данной технологии в Соединенных Штатах

Члены Палаты представителей Конгресса США призвали к прекращению работ над универсальными процессорами с архитектурой RISC-V. Причиной стали опасения, что Китай может использовать эту технологию для усиления своих позиций в сфере производства микросхем и создания конкуренции США.

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Майкл Маккол, глава комитета Палаты представителей по внешней политике, выразил опасения, что Китай стремится обойти превосходство США в области интеллектуальной собственности, связанной с производством чипов, активно используя технологию RISC-V. Напомним, что данная технология была разработана в Калифорнийском университете и получила финансирование от Пентагона. Ответственность за надзор за этой технологией несет швейцарский фонд.

Процессоры на базе RISC-V могут использоваться практически в любых электронных устройствах, начиная со смартфонов и заканчивая системами искусственного интеллекта. Этот факт дополнительно подогревает опасения американских законодателей.

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В связи с этим рассматривается возможность внесения изменений в действующее законодательство, чтобы предотвратить любое содействие граждан США технологическому прогрессу Китая, который может представлять угрозу интересам Соединенных Штатов.