На тысячах Android TV приставок в США был обнаружен бэкдор Triada, который является частью масштабной мошеннической схемы

Эксперт в области кибербезопасности Даниэль Милисик выявил наличие бэкдора Triada на множестве дешёвых потоковых приставок Android TV в США. По его данным, устройства были заражены уже на момент покупки. После публикации исследования Милисика несколько других специалистов также подтвердили эту информацию.

реклама

Компания Human Security, занимающаяся кибербезопасностью, начала собственное исследование и выяснила, что проблема гораздо шире. Они обнаружили семь приставок Android TV и один планшет с данными бэкдорами. Всего было заражено около 200 различных моделей Android-устройств. Эти устройства активно используются в домах, на рабочих местах и в учебных заведениях по всему США.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Важно отметить, что устройства с этим вредоносным программным обеспечением были частью сложной мошеннической схемы. Специалисты от Human Security также выявили и пресекли попытки мошенничества с рекламой, когда злоумышленники пытались получить финансовые средства от пользователей.