Телеканал НТВ планирует переезд в новый телецентр к 2024 году и создание коммерческих центров обработки данных на его территории

Телеканал НТВ, один из крупнейших игроков российского телевизионного рынка, приступил к значительной перестройке своей инфраструктуры. К 2024 году планируется завершение переезда в новый телецентр на Новомосковской улице, общей площадью 69 тыс. кв. м. Это помещение предназначено не только для нужд самого телеканала, но и других производителей контента, а также дочерних структур «Газпром-Медиа».

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Одним из ключевых моментов этого переезда является создание коммерческих центров обработки данных. Часть из них будет использоваться для облачных сервисов. Такой шаг по мнению НТВ позволит получить дополнительный доход на фоне растущего спроса на услуги центров обработки данных.

Что касается финансовой стороны проекта, то около 35-40% средств вложены из собственных ресурсов телеканала. Дополнительное финансирование предоставлено крупным банком в виде кредитной линии, которую НТВ планирует вернуть в течение следующих 5-6 лет.

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В то время как планы по новому телецентру становятся яснее, будущее помещений в Останкинской башне, где сейчас находится НТВ, остается под вопросом.