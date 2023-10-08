Избрание нового спикера палаты представителей США может привести к уменьшению поддержки Украины

Вашингтон встревожен возможным изменением внешнеполитической стратегии США в отношении Украины после недавних политических потрясений в палате представителей. Financial Times сообщает, что избрание нового спикера может привести к уменьшению или прекращению поддержки Украины.

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Согласно статье, смена спикера палаты представителей Кевина Маккарти может дать дорогу кандидатам, противникам продолжения поддержки Киева. Одним из таких кандидатов является Джим Джордан, который ранее голосовал против финансирования Украины. Этот ход вызывает обеспокоенность у многих экспертов и наблюдателей, в том числе Рэйчел Риццо из Атлантического совета.

Кевин Маккарти был отправлен в отставку с поста спикера палаты представителей на этой неделе, причем это был первый случай в истории США, когда спикер нижней палаты был отстранен от должности. Инициативу по его отставке поддержали 216 конгрессменов, против было 210.

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Основной критик Маккарти, республиканец Мэтт Гетц из Флориды выразил недовольство тем, что Маккарти, на его взгляд, заключил "секретную сделку" с президентом США Джо Байденом о финансировании Украины. Это стало предметом конфликта между консервативной фракцией республиканцев и демократами, а также другими республиканцами.