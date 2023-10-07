Американский инженер Трэвис Гудспид обнаружил, что советский микрокалькулятор МК-51 содержит следы кода из ПЗУ японского Casio FX-2500, что может свидетельствовать о "заимствовании" технологии в советское время.

Новое исследование Трэвиса Гудспида, известного американского инженера и хакера, приводит к возможной переоценке происхождения советского микрокалькулятора МК-51. Считавшийся ранее уникальной разработкой, калькулятор МК-51 теперь может оказаться ближе к японскому аналогу, чем предполагалось.

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МК-51, представленный на рынке в начале 1980-х годов, всегда поражал своим сходством с моделью Casio FX-2500, выпущенной в 1978 году. Несмотря на внешние схожести, предполагалось, что МК-51 является самостоятельной советской разработкой.

Однако недавнее исследование Гудспида привело к другому выводу. Изучив микросхемы обоих устройств, инженер обнаружил поразительное сходство в их коде. Прошивки оказались практически идентичными с небольшими различиями, которые могут объясняться сложностями процесса извлечения данных. Такое открытие может свидетельствовать о том, что в МК-51 использовались элементы японской модели, а не являлся он полностью советской разработкой.

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Такое "заимствование" кода и технологий в советский период было довольно распространенным, в связи с тем, что СССР стремился догнать и перегнать Запад в технологическом развитии. Однако каждое такое открытие вызывает интерес и дискуссии среди историков и специалистов по технике.