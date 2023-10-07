Россия вводит штрафы за утечку биометрических данных, ужесточая таким образом контроль над их защитой

В ответ на растущие опасения относительно безопасности личных данных граждан, Россия делает значительный шаг в усилении мер по их защите. Новый законопроект, представленный российскими парламентариями, предлагает ввести крупные штрафы для тех, кто допускает утечки биометрической информации.

реклама

В соответствии с предложенными мерами, отдельные граждане, допустившие нарушения, будут обязаны уплатить штраф в размере от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Ответственные лица организаций, допустившие подобные утечки, рискуют получить штрафы от 2 млн до 3 млн рублей. Для юридических лиц эти суммы могут достигать от 15 млн до 20 млн рублей.

Но этим меры не ограничиваются. В случае повторного нарушения компаниям может грозить дополнительный штраф, который будет рассчитываться как процент от их годовой выручки, и может составлять от 0,1% до 3%.

Также стоит отметить, что недавно было принято решение о необходимости передачи всех биометрических данных, которые находятся на хранении у различных компаний, в единую государственную систему. Этот шаг направлен на создание централизованной и безопасной базы данных, которая будет эффективно управлять и контролировать доступ к биометрической информации граждан.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти решения подчеркивают важность вопроса конфиденциальности и безопасности личных данных в современном мире, а также готовность российских властей принимать решительные меры по их защите.