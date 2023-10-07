Ученые из Пермского политехнического университета разработали робота для диагностики и обслуживания трубопроводов, что повышает безопасность эксплуатации газовых, нефтяных и городских коммуникаций в России





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Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета представили нового робота, способного осуществлять диагностику трубопроводов различного назначения. Данная технология направлена на обеспечение безопасности эксплуатации газовых, нефтяных и городских коммуникаций, часто сталкивающихся с проблемами коррозии, утечек и износа.

Сложные конфигурации и узкие диаметры многих труб делают их осмотр и обслуживание затруднительными. Повреждения могут привести к серьезным последствиям, таким как экологические катастрофы. Разработанный робот оснащен системой рычагов, опорной ногой и колесной подвеской, что позволяет ему эффективно перемещаться в труднодоступных местах трубопроводов.

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Благодаря своим функциональным возможностям, робот способен выявлять потенциальные проблемы и предотвращать возможные аварии. Уже сегодня этот инструмент применяется для контроля за состоянием систем теплоснабжения в одном из городов России, гарантируя надежность и безопасность коммуникационных систем.