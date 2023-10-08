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Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали новаторские стенды для тестирования генераторов самолетов и вертолетов. Этот шаг открывает новые возможности для российских авиакомпаний, позволяя им экономить на проверке оборудования, которое ранее осуществлялось за пределами страны.
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Новые устройства направлены на тестирование генераторов таких мировых гигантов, как Airbus 320, Boeing 777, а также вертолетов Robinson и Agusta. Благодаря этим стендам специалисты могут эффективно обнаруживать дефекты и ошибки после выполнения ремонтных работ, что существенно повышает безопасность и надежность эксплуатации авиатехники.
Особенностью стендов является их программное обеспечение, разработанное в НГТУ НЭТИ. С его помощью осуществляется имитация рабочих режимов, а также анализ данных, полученных во время тестов. В результате формируется электронный протокол, который затем сохраняется в специализированных хранилищах.