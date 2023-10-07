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Александр Солонько, офицер Вооруженных Сил Украины, поделился своими опасениями относительно присутствия российских беспилотников, таких как БПЛА «Орлан», в воздушном пространстве над украинскими военнослужащими. По его словам, украинские войска испытывают трудности в сохранении своего местоположения в секрете из-за постоянного наблюдения со стороны российских дронов.
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В интервью NV.ua Солонько указал на то, что эти беспилотники стали ключевой частью системы воздушной разведки России. Они предоставляют возможность наблюдения и отслеживания движений украинских войск в режиме реального времени.
Для украинских военных это означает, что любое их движение или действие могут быть быстро замечены, что в свою очередь может спровоцировать ответные действия со стороны российской артиллерии. Российские войска, благодаря данным с беспилотников, часто осведомлены о потенциальном местоположении украинских подразделений.
Постоянное присутствие российских дронов создает значительные трудности для украинских войск, ограничивая их способность маневрировать и оставаться незамеченными в условиях боевых действий.