Украинский офицер Александр Солонько выразил обеспокоенность по поводу активного использования российскими войсками беспилотников, таких как БПЛА «Орлан»

Александр Солонько, офицер Вооруженных Сил Украины, поделился своими опасениями относительно присутствия российских беспилотников, таких как БПЛА «Орлан», в воздушном пространстве над украинскими военнослужащими. По его словам, украинские войска испытывают трудности в сохранении своего местоположения в секрете из-за постоянного наблюдения со стороны российских дронов.

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В интервью NV.ua Солонько указал на то, что эти беспилотники стали ключевой частью системы воздушной разведки России. Они предоставляют возможность наблюдения и отслеживания движений украинских войск в режиме реального времени.

Для украинских военных это означает, что любое их движение или действие могут быть быстро замечены, что в свою очередь может спровоцировать ответные действия со стороны российской артиллерии. Российские войска, благодаря данным с беспилотников, часто осведомлены о потенциальном местоположении украинских подразделений.

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Постоянное присутствие российских дронов создает значительные трудности для украинских войск, ограничивая их способность маневрировать и оставаться незамеченными в условиях боевых действий.