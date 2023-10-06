Учёные разработали датчик на основе молекулы булвалена, который способен делать смартфоны ещё более чувствительными к изменениям окружающей среды.

Новый датчик, созданный учёными и имеющий размер молекулы, может стать следующим этапом в развитии мобильных устройств. Основой датчика служит молекула булвалена, способная менять свою форму под действием химических реакций.

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Основное преимущество такого датчика заключается в его чувствительности: при воздействии давления он меняет своё электрическое сопротивление — процесс, известный как пьезосопротивление. Это позволит смартфонам реагировать на минимальные прикосновения и изменения атмосферных условий.

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Возможность интеграции этого датчика в смартфоны может привести к созданию устройств нового поколения: ещё более компактных, чувствительных и функциональных.