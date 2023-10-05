Исследование компании Artezio показало, что после ремонта смартфонов более 400 тысяч россиян сталкиваются с утечкой своих личных данных из-за действий недобросовестных мастеров.

По данным недавно проведенного исследования компанией Artezio, входящей в группу ЛАНИТ, более 400 тысяч россиян сталкиваются с утечкой личной информации после ремонта своих мобильных устройств. Проблема утечки данных приобрела массовый характер и является серьезной угрозой для конфиденциальности личной информации.

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Из 4,7 млн ремонтов смартфонов, проведенных в России ежегодно, около 10% пользователей сталкиваются со сливом своих данных недобросовестными мастерами. В 7,3% случаев это касается личных фото и видео. В 3,5% случаях утекают данные для входа в учётные записи и облачные сервисы, а в 4,8% случаев мастера получают несанкционированный доступ к приложениям на устройстве. Особенно тревожно то, что 2,4% пользователей сталкиваются с финансовыми и репутационными потерями из-за слива их данных.

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Данный факт подчеркивает необходимость строжайшего контроля и проверки репутации сервисных центров перед передачей им своего устройства на ремонт. Также рекомендуется делать резервные копии и удалять конфиденциальную информацию с устройства перед обращением в сервисный центр.