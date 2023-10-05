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Mirakl
Илон Маск получил Всемирную космическую премию IAF 2023
Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, удостоен Всемирной космической премии Международной астронавтической федерации (IAF) для отдельных лиц за 2023 год

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В рамках 74-го Международного астронавтического конгресса (МАК), который прошел в Баку, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск был удостоен престижной Всемирной космической премии Международной астронавтической федерации (IAF) для отдельных лиц за 2023 год.

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Хотя сам Маск не мог присутствовать на мероприятии, Стефани Беднарек, старший директор SpaceX по продажам коммерческих запусков, приняла награду от его имени.

Маск был отмечен IAF за его видение будущего космической индустрии, его несгибаемость и готовность вкладывать личные ресурсы в покорение космического пространства. Под его руководством SpaceX оставила неизгладимый след в индустрии, представив инновационные системы запуска, а также делая космические полеты более доступными и экономически выгодными.

Помимо Маска, Всемирная космическая премия IAF за 2023 год была вручена командам НАСА, Европейского космического агентства, а также команде космического телескопа «Джеймс Уэбб». Эти награды являются признанием их значительного вклада в развитие космической науки и исследований на мировом уровне.

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Получение такой высокой награды Маском подчеркивает его роль в модернизации космической индустрии и его стремление к расширению границ человеческих возможностей в исследовании космоса.

#новости
Источник: ferra.ru
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