Google выпустила приложение Gmail для Wear OS, позволяя пользователям просматривать входящие письма и управлять несколькими учетными записями прямо с часов.

Google представила приложение Gmail для Wear OS, обеспечивая пользователям быстрый доступ к своим электронным письмам прямо с часов. Эта новинка была впервые анонсирована на майском мероприятии Google I/O и теперь стала доступна владельцам Pixel Watch и других устройств на базе Wear OS.

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Портал 9to5Google первым обнаружил приложение в Google Play Store. К основным функциям приложения относится просмотр входящих сообщений и поддержка нескольких учетных записей Gmail непосредственно на часах. Также пользователи будут получать уведомления о новых письмах на экране своих устройств.

До этого момента функционал Gmail на Wear OS ограничивался простыми push-уведомлениями, предоставляя минимум возможных действий. Новое приложение является важным шагом в развитии экосистемы Wear OS, делая ее еще более удобной для пользователей.

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Для использования нового приложения необходима версия Wear OS 3 или Wear OS 4. Приложение уже доступно для загрузки в Play Store.