VPN-провайдер HideMy.name подал иск в суд против Роскомнадзора, требуя снять блокировку, которая была наложена на его сервис в России без предварительной регистрации в реестре запрещенных сайтов.

VPN-провайдер HideMy.name подал иск в суд против Роскомнадзора (РКН) с требованием отмены блокировки своего сервиса, которая была наложена без внесения его в реестр запрещенных сайтов. Данное решение стало ответом на недавние действия РКН, которые привели к блокировке HideMy.name в России с июля 2023 года с использованием Технических Средств Пакетной Фильтрации Угроз (ТСПУ).

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HideMy.name уже ранее сталкивался с ограничениями в России и в 2019 году смог добиться снятия блокировки своего сайта после решения суда. В данный момент, VPN-сервис оспаривает законность блокировки, утверждая, что ТСПУ предназначены для предотвращения угроз сетям связи, в то время как их VPN-приложение является всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу для сетей связи.

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Представители компании надеются, что положительный результат этого иска содействует защите других ресурсов, которые могут столкнуться с подобными блокировками в будущем. Тем не менее, эксперты указывают, что доказать прямые помехи в работе VPN на оборудовании, установленном операторами связи, может быть сложной задачей.