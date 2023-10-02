Starfield задумали так, чтобы в неё играли долгие годы

Новая RPG от Bethesda Softworks, Starfield, вышла недавно, и несмотря на ожидания фанатов, она пока не стала хитом. Тем не менее Тодд Говард, легендарный гейм-дизайнер, утверждает, что игра предназначена для долгой жизни и надеется, что фанаты снова вернутся в ее мир в течение многих лет.

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Говард подчеркнул, что разработчики вложили много усилий в создание Starfield, чтобы сделать ее долговечной. Они добавили различные системы, механики и множество планет для исследования, с надеждой, что игроки будут возвращаться снова и снова.

Однако статистика Steam показывает, что игроки почти на 60% уменьшили активность в Starfield всего за месяц после релиза. Это сравнимо с предыдущими проектами Bethesda, такими как Fallout 4, который потерял более 65% аудитории в течение первого месяца.

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Несмотря на начальное уменьшение активности, только время покажет, сможет ли Starfield достичь долгосрочного успеха и стать любимой игрой для геймеров.