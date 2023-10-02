Российский ноутбук с металлическим корпусом запустили в серийное производство

Российская компания "Гравитон" объявила о старте серийного производства своего нового премиального ноутбука с обозначением Н17И-Т, который представляет собой значительное достижение в российской компьютерной индустрии. Этот портативный компьютер, снабженный стильным металлическим корпусом, позиционируется как устройство, способное заменить настольный ПК благодаря своей производительности и функциональности.

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Основной особенностью нового ноутбука является его экран с диагональю 17,3 дюйма и разрешением 1920 × 1080 пикселей, который обеспечивает высококачественное визуальное воспроизведение. Кроме того, покупатели будут иметь возможность выбрать один из четырех процессоров Intel, начиная с Core i3-1115G4 и заканчивая i7-1165G7, что гарантирует широкий выбор по производительности.

Ноутбук также отличается впечатляющими характеристиками оперативной памяти DDR3-3200, достигающими 32 ГБ, и встроенного SSD M.2 с максимальным объемом до 4 ТБ. Это обеспечивает быстрый доступ к данным и возможность работы с большими файлами и мультимедийным контентом.

Важно отметить, что графические возможности ноутбука Н17И-Т обеспечиваются интегрированными графическими решениями Intel Iris Xe или Intel UHD Graphics, что делает его подходящим для широкого спектра задач, включая графические работы и развлечения.

Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч, что позволяет рассчитывать на продолжительную автономную работу устройства, обеспечивая мобильность пользователя.

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Кроме того, следует отметить, что ноутбук успешно прошел сертификацию для совместной работы с российскими операционными системами, что делает его еще более привлекательным для отечественного рынка и потенциальных пользователей, которые ценят надежность и производительность в российском продукте. Этот шаг отражает стремление "Гравитон" к созданию конкурентоспособных технологических решений и стимулированию развития национальной компьютерной индустрии.