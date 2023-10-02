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Роскосмос готовится отправить мышей и мух в космос для научных исследований
Российские мыши и мухи отправятся в космос в следующем году

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Роскосмос анонсировал запуск нового научного спутника типа «Бион-М» номер 2 в космос, запланированный на период до конца июля следующего года. Этот амбициозный проект призван продолжить исследования в области биологии и космической медицины, и включает в себя отправку на орбиту группы мышей и мух-дрозофилов.

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На борту «Бион-М» номер 2 будут находиться 75 мышей, а также неопределенное количество мух-дрозофилов. Подготовительные работы к запуску и разработка бортового оборудования и научной аппаратуры идут по плану.

Часть мышей в эксперименте будет питаться пастой, в то время как другая часть получит сухой корм. Это необходимо для подготовки к будущему запуску «Бион-М» номер 3, запланированному на 2025 год. В этом запуске предполагается использование центрифуг и других систем для проведения более глубоких исследований жизни мышей в условиях микрогравитации.

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Программа «Бион» началась ещё в 1973 году, и она направлена на изучение воздействия космической среды на живые организмы, включая различные виды животных и растений. Этот проект продолжает традицию биологических исследований в космосе, начатую ещё в советские времена, и имеет целью расширить наши знания о том, как космические условия влияют на живую природу.

#новости
Источник: techcult.ru
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