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Американский актёр и продюсер Стивен Форд анонсировал начало производства мини-сериала, созданного по мотивам популярной ролевой игры Starfield.
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Этот амбициозный проект разрабатывается в сотрудничестве с Bethesda Game Studios, создателями самой игры.
Форд представил тизер мини-сериала, который уже показал характерные элементы вселенной Starfield, и сообщил, что в проекте примет участие известная американская стримерша MissGinaDarling.
Пока нет точной даты релиза, но ожидается, что сериал будет состоять из коротких эпизодов, которые погрузят зрителей в уникальную атмосферу игры Starfield.
rfield была выпущена 6 сентября и доступна на ПК, Xbox Series X/S, а также в Game Pass. Разработчики активно работают над крупными обновлениями для игры.