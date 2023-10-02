Актёр и продюсер Стивен Форд объявил о запуске работы над мини-сериалом, основанным на вселенной популярной игры Starfield

Американский актёр и продюсер Стивен Форд анонсировал начало производства мини-сериала, созданного по мотивам популярной ролевой игры Starfield.

реклама

Этот амбициозный проект разрабатывается в сотрудничестве с Bethesda Game Studios, создателями самой игры.

Форд представил тизер мини-сериала, который уже показал характерные элементы вселенной Starfield, и сообщил, что в проекте примет участие известная американская стримерша MissGinaDarling.

Пока нет точной даты релиза, но ожидается, что сериал будет состоять из коротких эпизодов, которые погрузят зрителей в уникальную атмосферу игры Starfield.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

rfield была выпущена 6 сентября и доступна на ПК, Xbox Series X/S, а также в Game Pass. Разработчики активно работают над крупными обновлениями для игры.