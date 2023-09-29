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Из-за опасений перед Россией, Германия закупит израильские системы ПРО Arrow-3
Германия и Израиль заключили соглашение о покупке германской стороной противоракетного комплекса Arrow-3 в рамках укрепления оборонительных мер против возможных угроз со стороны России

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Германия и Израиль оформили соглашение, в рамках которого Германия планирует приобрести противоракетный комплекс Arrow-3, что обусловлено опасениями по поводу возможных угроз со стороны России, как сообщает Лента.ру, ссылаясь на журнал Focus.

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Согласно статье, данная покупка систем противоракетной обороны (ПРО) является ответной мерой на стратегические военные возможности (СВО). Германия намерена использовать Arrow-3 для защиты себя и своих союзников по НАТО от возможных ракетных ударов средней дальности.

Эта сделка ожидается стать одной из крупнейших в истории Израиля продажей оружия, оцененной примерно в 4 миллиарда евро. Закупка Arrow-3 является частью реализации европейской инициативы "Европейский небесный щит", которая была предложена в октябре 2022 года, когда 15 европейских стран-членов НАТО подписали декларацию о создании системы противоракетной обороны. Система ПРО предназначена для противостояния баллистическим ракетам, крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам.

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Сделка подчеркивает углубление военного сотрудничества между Германией и Израилем, а также расширение оборонительных мер в ответ на региональные угрозы.

#новости
Источник: lenta.ru
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