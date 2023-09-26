Европейская комиссия заблокировала сделку, в рамках которой компания Booking Holdings планировала приобрести шведский сервис онлайн-бронирования отелей ETraveli за $1,7 миллиарда

Антимонопольные органы Европейского Союза приняли решение заблокировать сделку, в рамках которой компания Booking Holdings планировала приобрести шведский сервис онлайн-бронирования отелей ETraveli за $1,7 миллиарда. По информации агентства Reuters, это решение было принято из-за опасений регулятора относительно возможных негативных последствий для конкуренции на рынке.

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Европейская комиссия, действовавшая в качестве наблюдателя, отвечающего за конкуренцию на рынках 27 стран ЕС, выразила свои опасения по поводу доминирования Booking на рынке онлайн-бронирования в Европейской экономической зоне.

Глава антимонопольного ведомства ЕС, Дидье Рейндерс, отметил, что были проведены опросы собственников почти 15 тысяч отелей и гостиниц, и большинство из них выразили беспокойство по поводу сделки.

По мнению бизнес-сообщества, появление такого крупного игрока на европейском рынке могло бы привести к сокращению выбора гостиниц и увеличению стоимости услуг для потребителей.

Стоит отметить, что Booking намерен обжаловать решение Европейской комиссии и считает его противоречащим закону. Компания также подчеркнула, что сделка ранее получила одобрение в США и Великобритании.

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Эта блокировка сделки приходит на фоне восстановления туристической отрасли после пандемии и может повлиять на дальнейшее развитие рынка онлайн-бронирования гостиниц в Европе.