С 1 декабря граждане России смогут оплачивать проезд в московском метро и покупки в магазинах через единую биометрическую систему

С 1 декабря текущего года жители России смогут оплачивать проезд в московском метро и покупки в онлайн- и офлайн-магазинах с помощью биометрических данных. Это станет возможным для тех, чьи биометрические данные уже занесены в Единую биометрическую систему (ЕБС). Решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко, как сообщает издание "Ведомости".

реклама

Некоторые проекты, включая онлайн-регистрацию бизнеса и электронное подтверждение личности пассажиров при посадке в поезд, планировались к реализации в 2024 году, но было принято решение ускорить их запуск.

ЕБС была создана в 2018 году по инициативе Минкомсвязи и Банка России, а в конце 2021 года получила статус государственной системы. Оператором системы является компания ЦБТ, дочернее предприятие "Ростелекома". Однако до недавнего времени система не пользовалась популярностью среди граждан.

Ситуация начала меняться после того, как власти обязали банки передавать биометрические данные клиентов в ЕБС. С 28 ноября 2023 года все биометрические данные будут храниться исключительно в рамках этой системы. По данным Минцифры, уже более 74 миллионов россиян предоставили свои биометрические данные, большая часть которых ранее хранилась в банках.

Проект по внедрению биометрических оплат реализуется Банком России в сотрудничестве с НСПК и ЦБТ. Для использования данного способа оплаты гражданам необходимо иметь подтвержденный аккаунт на портале "Госуслуги" и приложение "СБПэй". Изначально лимит оплаты составит 2,5 тыс. рублей, но с течением времени планируется его увеличение.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эксперты по информационной безопасности высказывали опасения относительно централизованного хранения биометрических данных, однако в ЦБТ утверждают, что риски минимизированы благодаря использованию математически преобразованных данных, которые не позволяют восстановить индивидуальные характеристики клиента.