Spotify вводит платный уровень Supremium за улучшенное аудио, в отличие от конкурентов
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Spotify готовится предложить своим пользователям новый уровень подписки с улучшенным звучанием, который, вероятно, будет назван Supremium, согласно данным, обнаруженным в коде приложения. Этот уровень подписки предложит 24-битное аудио без потерь, плейлисты, созданные с помощью искусственного интеллекта, и другие привлекательные функции за 19,99 долларов в месяц.
Хотя Spotify анонсировал намерение ввести улучшенное аудио еще в феврале 2021 года, запуск был отложен. Недавние находки подтверждают, что новый уровень был переименован в Supremium. Среди возможных функций уровня Supremium - 30 часов ежемесячного прослушивания аудиокниг, сортировка библиотеки по настроению и активности, расширенные инструменты микширования для настройки плейлистов, а также функция "soundcheck" для анализа привычек слушателей.
Цена в 19,99 долларов в месяц может быть предварительной, поскольку Spotify официально не подтвердил эти данные. Это предложение выделяется на фоне конкурентов, таких как Apple Music и Amazon Music, которые уже предлагают аудио без потерь в рамках своих основных тарифных планов без дополнительной платы.
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