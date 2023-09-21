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Mirakl
iPhone 15 позволяет ограничивать зарядку до 80% для продления срока службы аккумулятора
Apple представила новые функции управления аккумулятором в iPhone 15, позволяя пользователям ограничивать зарядку до 80% для продления срока службы батареи

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С выходом iPhone 15 Apple вводит новые функции для управления аккумулятором. Пользователи теперь могут не только просматривать детальную информацию о состоянии батареи, такую как дата производства и количество циклов зарядки, но и воспользоваться опцией, ограничивающей зарядку до 80%.

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Этот шаг направлен на продление срока службы аккумулятора, предотвращая его быстрое старение из-за частых полных зарядов. Хотя такое ограничение может уменьшить время работы устройства без подзарядки, в долгосрочной перспективе это может быть выгодно для сохранности аккумулятора.

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Пока что эти функции доступны исключительно для iPhone 15, и неизвестно, будет ли Apple расширять их доступность для старых моделей в будущих обновлениях.

#новости
Источник: ferra.ru
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