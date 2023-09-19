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В ответ на растущую угрозу мошенничества в интернете, российские власти приняли решение ограничить использование анонимных виртуальных мобильных номеров, известных как DEF-номера.
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Согласно новым поправкам в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования, начиная с 1 сентября 2024 года, сервисы, предоставляющие такие номера, будут подвергаться блокировке.
Главной причиной такого решения стало использование DEF-номеров мошенниками для создания временных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.
Эти аккаунты часто используются для проведения обманных схем, распространения запрещенной информации или других незаконных действий, так как они не связаны с реальной личностью пользователя.
Этот шаг правительства направлен на усиление безопасности в сфере связи и предотвращение потенциальных угроз для граждан.