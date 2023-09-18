В 2024 году ожидается завершение работы над роботом "Теледроид", предназначенным для выполнения экспериментов в космосе. Робот будет способен работать автономно и сократит время пребывания космонавтов в открытом космосе

В 2024 году ожидается завершение создания робота "Теледроид" предназначенного для выполнения задач в космическом пространстве. Проект, реализуемый компанией "Андроидная техника" находится на завершающем этапе: основные детали уже спроектированы, а компоненты проходят тесты на устойчивость к экстремальным условиям космоса.

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По словам Евгения Дудорова, руководителя "Андроидной техники" в ближайшие годы "Теледроид" отправится на Международную космическую станцию. В начале своей "карьеры" робот будет работать под управлением оператора, но со временем получит возможность автономного функционирования.

Проект был представлен общественности Роскосмосом в 2022 году. Основная цель "Теледроида" - минимизировать риски для космонавтов, выполняя различные задачи в открытом космосе и на поверхности планет.