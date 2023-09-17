Европейский рынок серверов и систем хранения данных сталкивается с негативным воздействием макроэкономических факторов и нестабильной геополитической обстановки, приводя к сокращению продаж и пересмотру прогнозов на 2023 год, как сообщает аналитическая компания Context

Европейский рынок серверов и систем хранения данных (СХД) столкнулся с несколькими вызовами, которые привели к пересмотру прогнозов на 2023 год, согласно аналитической компании Context, как сообщает ресурс Blocks & Files. Макроэкономические факторы, нестабильная геополитическая обстановка, высокий уровень инфляции и уменьшение инвестиций в сферу информационных технологий со стороны бизнеса оказали негативное воздействие на отрасль.

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Помимо этого, цены и доступность устройств, особенно тех, предназначенных для работы с искусственным интеллектом (ИИ), также влияют на продажи. Аналитики прогнозируют сокращение продаж серверов и СХД в Европе на 3,3% в денежном выражении по сравнению с 2022 годом, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,6%.

Сектор серверов корпоративного класса сильно пострадал, снижение выручки составило 3,8% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и 11,7% во втором квартале. Самые низкие показатели зафиксированы в Великобритании (минус 38%) и Италии (минус 29%). Продажи серверов с двумя процессорами сократились на 26%.

Что касается СХД, во втором квартале текущего года поставки снизились на 9,5% в денежном выражении, а выручка по массивам хранения упала на 13%. Однако сегмент гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) продемонстрировал небольшой рост выручки во втором квартале на уровне 2,9%, что объясняется устойчивыми показателями в Великобритании (плюс 15%) и Италии (плюс 53%).

Эти факторы подчеркивают вызовы, с которыми сталкивается рынок серверов и СХД в Европе, и поднимают вопросы о его долгосрочной устойчивости и перспективах развития.