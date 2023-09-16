Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Южной Корее с просьбой о сотрудничестве в развитии ядерной энергетики

Южная Корея и Украина согласовали партнерство в развитии ядерной энергетики. Владимир Зеленский, президент Украины, обратился к Южной Корее с запросом о сотрудничестве в развитии ядерной энергетики на стратегическом уровне.

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Встреча между украинским лидером и министром пространственного развития, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, Вон Хи Реном, привела к важному соглашению о поддержке и совместной работе в нескольких ключевых областях.

В результате диалога, Южная Корея выразила готовность сотрудничать с Украиной не только в сфере ядерной энергетики, но и в автомобилестроении, а также в реализации разнообразных инфраструктурных проектов. Ожидается, что делегация из министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи посетит Киев до конца текущего года, чтобы обсудить дальнейшие шаги и детали партнерства.

Это соглашение подчеркивает стратегическую значимость развития ядерной энергетики для Украины и поможет диверсифицировать ее источники энергоснабжения, а также способствовать укреплению долгосрочной энергетической стабильности в регионе.