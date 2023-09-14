Министерство финансов России предложило экспортерам обязательно возвращать свою валютную выручку в страну с целью поддержания стабильности рубля, но эксперты выразили опасения относительно эффективности этой меры и возможных ограничений со стороны других стран

Министерство финансов России предложило введение обязательного возврата в Россию валютной выручки экспортеров. Этот шаг рассматривается как мера поддержки национальной валюты, с целью предотвратить дальнейшее ослабление рубля.

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Эксперты отмечают, что такие действия могут натолкнуться на ограничения со стороны западных и европейских стран, что может создать проблемы для экспортеров.

Кроме того, репатриация валюты может вызвать риски в области закупок товаров для компаний, у которых отсутствуют средства на счетах за рубежом.

Специалисты подчеркивают, что один только возврат выручки, возможно, не будет достаточным, и потребуется обязать экспортеров продавать валюту внутри страны.