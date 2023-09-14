Microsoft анонсировала новый контроллер Xbox с ярким дизайном под названием Astral Purple.

Microsoft продолжает удивлять своих поклонников: новый контроллер Xbox Astral Purple уже готов к старту продаж. Стильный и функциональный этот аксессуар появится на прилавках 19 сентября по цене в 64,99 долларов, однако энтузиасты могут оформить предзаказ уже сегодня.

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Astral Purple не только радует глаз своей уникальной расцветкой, но и обладает широкими возможностями подключения. Он совместим с последними моделями Xbox, а также может работать с ПК, смартфонами и планшетами благодаря технологиям Bluetooth и Xbox Wireless.

2023 год ознаменовался выпуском целого ряда ярких и запоминающихся контроллеров от Microsoft. Начиная от сине-фиолетового Stellar Shift и завершая пастельными оттенками модели Sunkissed Vibes.

С введением Astral Purple в ассортимент, Microsoft подчеркивает свою приверженность качеству и инновациям, предоставляя геймерам возможность выбирать аксессуары, которые отражают их индивидуальный стиль.