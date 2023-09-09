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Shiba Inu и платформа Shibarium: мост между виртуалом и бизнесом
Shytoshi Kusama, главный разработчик Shiba Inu, представил возможности платформы Shibarium, предназначенной для сотрудничества виртуальных проектов с реальными компаниями.

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Shytoshi Kusama, ключевой разработчик криптовалюты Shiba Inu, рассказал о возможностях их новой платформы Shibarium. Она создана для того, чтобы помочь виртуальным сообществам взаимодействовать с реальным бизнесом.

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За две недели работы Shibarium, многие пользователи уже начали активно применять ее возможности. Как отметил Кусама, на платформе появились различные проекты: от свапов до тысяч токенов, которые пользователи создают ради интереса.

Одним из реальных примеров взаимодействия виртуального и реального мира стало сотрудничество Shiba Inu с итальянской ресторанной сетью Welly. Целью этого партнерства является использование Shibarium для оптимизации и расширения бизнеса.

Кусама также поделился своим видением будущего метавселенной. По его мнению, мода и метавселенная в ближайшем будущем будут тесно связаны. Он считает, что метавселенная должна рассматриваться как дополнение к реальности, а не отдельный мир.

В завершение Кусама упомянул вдохновение от сооснователя Ethereum, Виталика Бутерина, и подчеркнул, что команда Shiba Inu работает над улучшением финансовой прозрачности и конфиденциальности на своей платформе.

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