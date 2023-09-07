WeChat выпустил обновление 3.9.7 для Windows, в котором добавлена функция поиска смайлов в чате

WeChat представил обновление версии 3.9.7 для своего приложения на Windows, включая новую функцию поиска смайлов в чате. Теперь пользователи могут легко искать и вставлять нужные смайлики, благодаря новой строке поиска, доступной в панели смайлов.

реклама

В этом же обновлении были внесены и другие улучшения в интерфейсе. Например, в информации контакта добавлена запись о "общем групповом чате", а также новые ярлыки для голосового и видеочата.

Следует уточнить, что данное обновление пока что доступно не для всех пользователей WeChat на Windows. Вероятно, оно находится на стадии тестирования, и вскоре будет доступно широкому кругу пользователей.

Те, кто желает узнать больше о функциях и возможностях WeChat, могут обратиться к официальной учетной записи IT Home WeChat для получения полной версии приложения.